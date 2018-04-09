События

07:05 09.04.2018

За минувшие сутки боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, пятеро ранены

За минувшие сутки боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, пятеро ранены

За прошедшие сутки боевики 35 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов ранены пятеро украинских военнослужащих, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За минувшие праздничные сутки российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций украинских защитников, применив при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Пострадавших доставили в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинскую помощь", – говорится в сводке пресс-центра на странице в соцсети Facebook в понедельник утром.

В частности, на Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал украинские укрепления вблизи Луганского. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия огонь велся по защитникам Светлодарска. Также гранатометы боевики применили неподалеку Крымского и Валуйского.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по украинским укреплениям вблизи Водяного, Лебединского, Богдановка, Каменки, Пищевика и Широкино. Кроме этого, в районе Богдановки враг применил вооружения БМП, неподалеку Водяного, Гнутово и Пищевика – крупнокалиберные пулеметы, по защитникам Авдеевки, Павлополя, Талаковки и шахты "Бутовка" – стрелковое оружие, а по защитникам Широкино – велся снайперский огонь.

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Интерфакс-Украина
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