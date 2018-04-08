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23:20 08.04.2018

Франция, США, Великобритания и ряд других стран попросили провести заседание СБ ООН по химоружию в Сирии

Франция, США, Великобритания и ряд других стран попросили провести заседание СБ ООН по химоружию в Сирии

Великобритания, Франция, США, а также ряд непостоянных членов СБ ООН попросили провести заседание Совета, чтобы обсудить данные о возможной химатаке в сирийском городе Дума, сообщает в "Твиттере" британское постпредство.

"Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот д'Ивуар попросили провести экстренное заседание СБ ООН, чтобы обсудить сообщения о применении химоружия в Сирии. Ожидается, что заседание состоится в понедельник", - отмечается в сообщении.

Ранее оппозиционеры сообщили о возможной химатаке Дамаска в Думе. Сирийские власти называют подобные сообщения ложью.

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