События

22:25 08.04.2018

Столичное ДТП: на Северном мосту у маршрутки отказали тормоза, и она врезалась в патрульный автомобиль

Столичное ДТП: на Северном мосту у маршрутки отказали тормоза, и она врезалась в патрульный автомобиль

На Северном мосту в Киеве маршрутное такси "Богдан" №150 врезалось в автомобиль патрульной полиции, сообщает организация "Киев Оперативный" в воскресенье на странице в Facebook.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло в полосе со стороны Троещины в направлении станции метро "Почайна". По предварительной информации, у маршрутного автобуса "Богдан отказали тормоза, и он въехал в заднюю часть служебного автомобиля "Toyota".

"Правоохранители в этот момент как раз уговаривали малолетних "Ямакаси" слезть с опоры моста", – уточняется в сообщении.

Во время ДТП никто не пострадал.

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