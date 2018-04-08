События

21:39 08.04.2018

В Киевской области правоохранители обнаружили браконьера с уловом на 14 тыс. грн

В Киевской области правоохранители обнаружили браконьера с уловом на 14 тыс. грн

В акватории Днепра Переяслав-Хмельницкого района (Киевская область) правоохранители обнаружили 40-летнего мужчину с уловом более 150 кг рыбы на 14 тыс.грн., информирует пресс-служба ГУ Национальной полиции Киевской области.

"7 апреля в акватории Днепра в Переяслав-Хмельницком районе 40-летний мужчина выловил сетью более 150 кг рыбы. Своими противоправными действиями браконьер нанес ущерб государству на 14 тыс.грн. Он пытался убежать от полицейских на своей надувной лодке", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Переяслав-Хмельницкого отдела полиции. Полицейские задокументировали преступную деятельность мужчины и изъяли рыбу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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