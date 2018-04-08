В Киевском зоопарке ликвидировали пожар, пострадавших нет

В воскресенье в 18:01 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Киевского зоопарка, в результате возгорания никто не пострадал, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"8 апреля в 18:01 к спасателям ГСЧС в г.Киев поступило сообщение о пожаре на территории Киевского зоопарка. Как стало известно, загорелась кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания составляла 60 кв.м", – говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели локализовали возгорание в 18:37, а полностью ликвидировали в 18:50. К ликвидации возгорания привлекалось четыре единицы пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

"Погибших и травмированных нет. Животных из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали", – добавили в Службе спасения.