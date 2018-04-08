Борис Джонсон призывает Россию не мешать расследованию новых сообщений о химатаках в Сирии

Российская сторона не должна препятствовать расследованию сообщений о возможных новых случаях применения химоружия в Сирии, заявил в воскресенье глава британского МИД Борис Джонсон.

"Несмотря на сделанное Россией в 2013 году обещание, что Сирия откажется от всего химоружия, действовавшие по поручению ООН международные группы специалистов определили, что с 2014 года режим Асада минимум четыре раза применял отравляющие вещества. Последние сообщения (о химатаках - ИФ) следует срочно проверить, международное сообщество должно отреагировать. Эксперты из ОЗХО, изучающие сообщения о применении химоружия в Сирии, должны пользоваться нашей полной поддержкой", - говорится в заявлении министра.

"России не следует в очередной раз пытаться помешать этим расследованиям", - добавил он.

Б.Джонсон напомнил, что Лондон осуждает любое применение химоружия в мире.

Ранее сирийские оппозиционеры сообщали о возможном применении химоружия в Восточной Гуте. Дамаск называет подобные обвинения ложью.