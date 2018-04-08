C начала суток боевики 12 раз обстреляли позиции сил АТО, четверо военнослужащих ранены

По состоянию на 18:00 воскресенья незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, в результате чего четверо украинских военнослужащих получили ранения, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"Режим полного прекращения огня на период пасхальных праздников боевики российско-оккупационных войск продолжают не соблюдать. С начала суток противник совершил 12 обстрелов украинских опорных пунктов", – говорится в сводке штаба по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по украинским укреплениям вблизи Водяного и дважды вблизи Лебединского. Также из гранатометов НВФ обстреляли украинские опорные пункты неподалеку Широкино, из крупнокалиберных пулеметов – в районе Водяного, а из стрелкового оружия – вблизи Авдеевки.

На Луганском направлении из гранатометов различных систем обстреляны защитники Крымского и Валуйского, а неподалеку Светлодарска велся снайперский огонь.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики 42 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.