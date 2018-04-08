События

16:06 08.04.2018

Экипажу "Норда" пытаются передать украинские паспорта для пересечения КПВВ

Экипажу "Норда" пытаются передать украинские паспорта для пересечения КПВВ

 Власти временно оккупированного Россией Крыма пытаются передать членам экипажа сейнера "Норд", которое было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море, паспорта гражданина Украины с тем, чтобы они могли беспрепятственно пересечь КПВВ на админгранице с полуостровом,  сообщает постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"По имеющейся информации оккупационная власть через адвокатов и дипломатов пытается срочно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа. Потому что дома у них они конечно есть и с ними их пропустят в Крым через КПВВ без проблем. А по выданным оккупационными властями РФ ''аусвайсам'' никто никого в Крым не пропустит, имеем четкую позицию Госпогранслужбы Украины", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье днем.

Также Б.Бабин опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы имеющейся договоренности РФ с властью Украины об организованном пропуске членов экипажа задержанного рыболовного судна '' Норд '' через КПВВ на админгранице в Крым без надлежащих удостоверяющих личность документов.

Как сообщалось, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская обл.). Им было запрещено покидать судно до решения суда.

Херсонский городской суд 6 апреля избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги. Капитана, по данным украинского омбудсмена, освободят 10 апреля, а пока он находится в изоляторе временного содержания.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

В тот же день Приморский райсуд Мариуполя (Донецкая область) постановил оштрафовать членов экипажа рыболовецкого судна "Норд".

7 апреля стало известно, что члены экипажа судна "Норд" не вернулись на сейнер и разместились в гостинице, на следующей неделе они должны явиться в СБУ в качестве свидетелей по делу капитана.

Вечером того же дня команда судна "Норд" неудачно попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.), сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

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Интерфакс-Украина
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