События

15:45 08.04.2018

В результате пожара в конюшне под Киевом погибли четыре лошади

В результате пожара в конюшне под Киевом погибли четыре лошади

В ночь на воскресенье в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о возгорании в конюшне в с.Княжичи на ул.Воздвиженская, в результате чего погибли четыре лошади, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в Киевской области.

В обнародованном на сайте областного главка ГСЧС сообщении отмечается, что информация о пожаре поступила в 4:46. На месте происшествия спасатели установили, что горит конюшня на площади 150 кв. м. Пожар был локализован в 5:59 и полностью ликвидирован в 7:58. В результате пожара погибли 4 лошади.

К тушению пожара привлекалось 5 единиц техники и 21 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

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