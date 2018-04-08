События

15:43 08.04.2018

Тепло и сухо будет в Украине в ближайшие дни

Тепло и сухо будет в Украине в ближайшие дни

 В ближайшие сутки, 9 апреля, погоду в Украине будет определять область высокого давления, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В целом по стране осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/с.Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях 4-9°; днем 17-22°, в западных областях до 24°, на побережье морей 11-16° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью 3-5° тепла, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 апреля самая высокая температура днем была 23,8 тепла в 1972г., самая низкая ночью 5,1 мороза в 1896г.

На 10 апреля синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер переменных направлений, слабый.

Температура ночью 5-10°, в восточной части 0-4° тепла; днём 17-22°, в западных областях до 25°, на побережье морей и в Карпатах 11-16°.

В Киеве 10 апреля также ожидается погода без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура ночью 8-10°, днём 20-22°.

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Интерфакс-Украина
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