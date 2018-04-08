В британском МИД обеспокоены сообщениями о возможной химатаке в Восточной Гуте

В МИД Великобритании в воскресенье выразили обеспокоенность сообщениями о возможном применении химического оружия в Восточной Гуте и призвали расследовать этот инцидент.

"Вызывают тревогу сообщения о химатаке, которая привела к существенным жертвам. Если они соответствуют действительности, то речь идет об очередном доказательстве того, что Асад действует жестоко в отношении невинных мирных жителей, а также - о полном игнорировании международных норм теми, кто поддерживает Асада", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Необходимо провести срочное расследование, и мировое сообщество должно действовать. Мы призываем режим Асада и поддерживающих его Россию и Иран прекратить насилие, направленное против ни в чем не повинных мирных сирийцах", - подчеркивают в британском МИД.

В субботу сирийская оппозиция распространила данные о возможном применении химоружия в Восточной Гуте. В Дамаске назвали подобные сообщения ложью.