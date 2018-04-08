События

13:19 08.04.2018

Один человек погиб при пожаре в "Башне Трампа"

В результате пожара в принадлежащей президенту США Дональд Трампу "Башне Трампа"(Trump Tower) один человек погиб, а еще четыре пострадали, сообщают американские СМИ.

Возгорание произошло в одной из квартир башни на 50-м этаже здания. Причины пожара не называются.

Погибший - 67-летний торговец произведениями искусства Тодд Брасснер, проживавший в Trump Tower. Мужчина был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. Четверо пострадавших - пожарные. Их жизни ничего не угрожает.

"Тушение пожара было непростой задачей. Квартира, в которой произошло возгорание, находится на 50-м этаже. В остальной части небоскреба было существенное задымление", - заявил представитель пожарной службы Нью-Йорка.

Самого президента и членов его семьи на момент пожара в здании не было.

Д.Трамп в "Твиттере" сообщил, что пожар ликвидирован благодаря умелой работе пожарных.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Британские власти рассматривают вопрос о возможном переселении Скрипалей в США

В Нью-Йорке произошел пожар в "Башне Трампа", пострадали пять человек

Facebook станет проверять наиболее популярные страницы

Минфин США ввел санкции в отношении 17 госслужащих РФ

Китай обратился в ВТО с жалобой на американские пошлины

Кроме "Джавелинов" Украина получит также снайперские комплексы Кроме "Джавелинов" Украина получит также снайперские комплексы

Санкции против российских олигархов могут быть озвучены в пятницу

Трамп собрался вдвое повысить пошлины на товары из Китая

США дополнят свое законодательство для передачи ВСУ оборонительного вооружения, которое позволит защищаться от снайперов

США уверены, что Китай пойдет на уступки в вопросах пошлин на американские товары

ПОСЛЕДНЕЕ

Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно

Пограничники не пропустили в РФ команду судна "Норд" из-за отсутствия документов

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано близ Гватемалы

Британское посольство в Москве уведомило Викторию Скрипаль, что сестра Юлия не хочет ее видеть

За минувшие сутки боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один военнослужащий

На водоемах Украины продолжается повышение уровня воды

В Запорожье прошел городской фестиваль скворечников

В МВД Северного Рейна - Вестфалии уточнили число жертв инцидента в Мюнстере - три человека

Меркель заявила, что потрясена инцидентом в Мюнстере

За рулем грузовика, наехавшего на толпу в Мюнстере, был немец с психологическими проблемами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА