Один человек погиб при пожаре в "Башне Трампа"

В результате пожара в принадлежащей президенту США Дональд Трампу "Башне Трампа"(Trump Tower) один человек погиб, а еще четыре пострадали, сообщают американские СМИ.

Возгорание произошло в одной из квартир башни на 50-м этаже здания. Причины пожара не называются.

Погибший - 67-летний торговец произведениями искусства Тодд Брасснер, проживавший в Trump Tower. Мужчина был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. Четверо пострадавших - пожарные. Их жизни ничего не угрожает.

"Тушение пожара было непростой задачей. Квартира, в которой произошло возгорание, находится на 50-м этаже. В остальной части небоскреба было существенное задымление", - заявил представитель пожарной службы Нью-Йорка.

Самого президента и членов его семьи на момент пожара в здании не было.

Д.Трамп в "Твиттере" сообщил, что пожар ликвидирован благодаря умелой работе пожарных.