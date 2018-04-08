Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно

В Национальной полиции Украины информируют, что пасхальная ночь в Украине прошла без происшествий.

"Участие в богослужениях приняли более 6,8млн верующих. Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 23,7 тысячи правоохранителей. Во всех регионах государства в ночь с 7 на 8 апреля 2018 года состоялись пасхальные богослужения в более чем 13,4 тыс. культовых сооружений", - сообщает пресс-служба МВД Украины в воскресенье.

В частности, публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,3 тысячи полицейских и 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено", - отметили в ведомстве и напомнили, что в настоящее время еще продолжаются религиозные службы в около 1тыс. храмах.