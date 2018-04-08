Пограничники не пропустили в РФ команду судна "Норд" из-за отсутствия документов

Команда судна "Норд", которое было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море, в субботу вечером неудачно попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.), сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета", - говорится в обнародованном в воскресенье утром сообщении.

В ведомстве рассказали, что около 21.00 субботы в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины прибыли два автомобиля "Фольксваген" с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ.

"Сотрудниками Госпогранслужбы во время проверки установлено, что собственниками документов являются члены команды судна "Норд", задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины, то есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы", - говорится в информации.

За попытку нарушения государственной границы в отношении лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП (Пересечение или попытка пересечения госграницы Украины любым способом вне пунктов пропуска через госграницу или в пунктах пропуска через госграницу Украины без соответствующих документов или c документами, содержащими недостоверные сведения о лице, или без разрешения соответствующих органов власти - влекут наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток).

"Учитывая на то, что граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы, их не пропущено через государственную границу и возвращено в тыл Украины", - подчеркнули в украинском погранведомстве ведомстве.

Как сообщалось, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская обл.). Им было запрещено покидать судно до решения суда.

Херсонский городской суд 6 апреля избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая с возможностью внесения 35,24 тыс. грн залога (около $1,3 тыс.). Адвокаты внесли деньги. Капитана, по данным украинского омбудсмена, освободят 10 апреля, а пока он находится в изоляторе временного содержания.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

В тот же день Приморский райсуд Мариуполя (Донецкая область) постановил оштрафовать членов экипажа рыболовецкого судна "Норд".

7 апреля стало известно, что члены экипажа судна "Норд" не вернулись на сейнер и разместились в гостинице, на следующей неделе они должны явиться в СБУ в качестве свидетелей по делу капитана.