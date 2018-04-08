Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано близ Гватемалы

Подземный толчок магнитудой 5,6 зарегистрирован в акватории Тихого океана у побережья Гватемалы в 71 км к юго-западу от города Санта Лусия Коцумалгуапа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 08:08 по Киеву в воскресенье землетрясения имел координаты 13.96 градуса северной широты и -91.56 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".