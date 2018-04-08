События

08:32 08.04.2018

Британские власти рассматривают вопрос о возможном переселении Скрипалей в США

Британские власти рассматривают вопрос о возможном переселении Скрипалей в США

Великобритания рассматривает вопрос о том, чтобы предложить бывшему агенту своих спецслужб Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, которые отравились в британском Солсбери, переехать на жительство в Соединенные Штаты под новыми именами, сообщила газета Sunday Times.

По ее информации, полученной от собственных источников, британская разведслужба Ми6 обсуждает такой вариант с коллегами из ЦРУ, чтобы "избежать новых попыток убийства" Скрипалей.

"Им предложат другие имена", - пишет издание.

Кроме США Скрипали могут выбрать в качестве места переселения Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Тем не менее, США, по сообщениям источников газеты, являются наиболее предпочтительным местом.

"Наиболее очевидным местом являются США, поскольку маловероятно, чтобы они были убиты именно там, где они будут находиться под новыми именами, и там будет проще будет защитить их", - утверждается в публикации.

В ней говорится, что британский МИД пока никак не комментировал данную информацию

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Интерфакс-Украина
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