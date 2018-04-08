События

06:50 08.04.2018

За минувшие сутки боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один военнослужащий

За минувшие сутки боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один военнослужащий

Незаконные вооруженные формирования 42 раза открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции, один военнослужащий получил ранения, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать "пасхальное перемирие" осуществив 42 обстрела позиций украинских защитников", - говорится в сообщении на странице штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли укрепления ВСУ вблизи Каменки, Талаковки и Водяного. Гранатометы и стрелковое оружие применили по защитниках Авдеевки и Шахты "Бутовка", крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Пищевика, противотанковый ракетный комплекс - в районе Талаковки, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополя - вели снайперский огонь. Также в обстрелы из стрелкового оружия попали укрепления в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкино, Гнутово и Пищевика.

На Луганском направлении их 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь по украинским опорным пунктах под Луганским. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Малинового.

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Интерфакс-Украина
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