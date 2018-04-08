За минувшие сутки боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один военнослужащий

Незаконные вооруженные формирования 42 раза открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции, один военнослужащий получил ранения, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать "пасхальное перемирие" осуществив 42 обстрела позиций украинских защитников", - говорится в сообщении на странице штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли укрепления ВСУ вблизи Каменки, Талаковки и Водяного. Гранатометы и стрелковое оружие применили по защитниках Авдеевки и Шахты "Бутовка", крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Пищевика, противотанковый ракетный комплекс - в районе Талаковки, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополя - вели снайперский огонь. Также в обстрелы из стрелкового оружия попали укрепления в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкино, Гнутово и Пищевика.

На Луганском направлении их 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь по украинским опорным пунктах под Луганским. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Малинового.