События

04:02 08.04.2018

На водоемах Украины продолжается повышение уровня воды

На водоемах Украины продолжается повышение уровня воды

      На реках Украины продолжится развитие весеннего половодья, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

      "7 апреля на р.Дунай – г.Вилково уровень воды составляет 160 см. До отметки подтопления территорий жилого сектора 185 см остается 25 см. На реке Айдар возле с.Новоселовка Старобельского района уровень воды составляет 554 см (повышение за сутки на 66 см), что превысило отметку (488 см) подтопления жилого сектора. В настоящее время водами подтоплено 0,3 га хозяйственных участков, угрозы подтоплений жилого сектора нет", - говорится в сообщении.

      Также в ГСЧС отметили, что в с.Старый Белоус Черниговской области Белоус в связи с поднятием уровня воды в р.Белоус остаются подтопленными дачные участки в садовых обществах  на площади 10 га около 400 дачных домов.

      До 10 апреля дальнейший подъем уровней воды на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы составит 0,1- 0,5 м с выходом воды на пойму, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская обл.), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (Волынская область).

      На реках бассейна Десны и Северского Донца подъем уровня воды составит 0,4 - 1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе г.Новгород Северский) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р.Убидь, р.Снов: дальнейшее перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе (Черниговской обл.) достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области.

      На Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) - 0,2-0,4 м с начальным выходом воды на пойму без негативных последствий.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Бердичеве спасатели эвакуировали из ТРЦ около 350 человек из-за задымления в вентиляции

Некоторые реки севера Украины выйдут из берегов, половина Вилково будет подтоплена

В Киеве на Жилянской горела деревянная церковь, повреждена внешняя стена

Кабмин назначил замглавы ГСЧС Ильченко

В киевском универмаге "Украина" спасатели провели учения по ликвидации пожара в детской комнате

Несколько десятков домохозяйств остаются подтопленными в ряде областей

"Укрзализныця" отложила запланированное повышение цен на билеты

ГСЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах

Погода в Украине: синоптики предупреждают о сильном ветре

Спасатели ликвидировали пожар в квартире 9-этажного дома в Днепре

ПОСЛЕДНЕЕ

В Нью-Йорке произошел пожар в "Башне Трампа", пострадали пять человек

В Запорожье прошел городской фестиваль скворечников

В МВД Северного Рейна - Вестфалии уточнили число жертв инцидента в Мюнстере - три человека

Меркель заявила, что потрясена инцидентом в Мюнстере

За рулем грузовика, наехавшего на толпу в Мюнстере, был немец с психологическими проблемами

С начала суток боевики 17 раз нарушили "пасхальное" перемирие, один военнослужащий ранен

В Киевской области выпивший солдат ВСУ с товарищем запугивали пенсионерку, вынуждая ее отдать долг за внука

Пучдемон заявил о намерении вернуться в Бельгию по завершению разбирательства по его делу в Германии

Полиция задержала киллера, разыскиваемого в ЕС за организацию и покушение на убийство

Правопорядок в Киеве в Пасхальные дни будут обеспечивать около 2,2 тыс. правоохранителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА