События

00:23 08.04.2018

В МВД Северного Рейна - Вестфалии уточнили число жертв инцидента в Мюнстере - три человека

Наезд грузовика на прохожих в Мюнстере (Германия) привел к гибели трех человек, включая водителя транспортного средства, сообщает издание "Фокус" со ссылкой на слова главы МВД федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберта Ройля.

Он уточнил, что двое погибших - пешеходы, а третий - водитель-немец, который застрелился во время инцидента.

Также он сообщил, что признаков террористических мотивов в этом инциденте нет.

Как сообщалось, в субботу небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера.

В результате погибли три человека, еще 20 пострадали. Состояние шести пострадавших оценивается как критическое.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Меркель заявила, что потрясена инцидентом в Мюнстере

За рулем грузовика, наехавшего на толпу в Мюнстере, был немец с психологическими проблемами

Пучдемон заявил о намерении вернуться в Бельгию по завершению разбирательства по его делу в Германии

За последние десять дней украинской полиции сдались 7 боевиков на Донбассе - МВД

В Канаде в ДТП с участием автобуса, перевозившего молодых хоккеистов, погибли 14 человек

Прокурорско-следственные группы с мая 2017 года задокументировали гибель 32-х и ранение 25 человек вследствие обстрелов на Донбассе

От терактов в 2017г в мире погибли 25 тыс. человек, экономический ущерб составил $90 млрд

Cambridge Analytica могла получить данные 87 млн пользователей Facebook

Нардеп Бакулин объявлен в розыск

Не менее 10 человек стали жертвами обрушения здания в Индии

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала суток боевики 17 раз нарушили "пасхальное" перемирие, один военнослужащий ранен

В Киевской области выпивший солдат ВСУ с товарищем запугивали пенсионерку, вынуждая ее отдать долг за внука

Полиция задержала киллера, разыскиваемого в ЕС за организацию и покушение на убийство

В Бердичеве спасатели эвакуировали из ТРЦ около 350 человек из-за задымления в вентиляции

Правопорядок в Киеве в Пасхальные дни будут обеспечивать около 2,2 тыс. правоохранителей

В зоне АТО обнаружили самодельный БПЛА со взрывчаткой, который направлялся в Верхнеторецкое

В Харьковской области задержан гражданин РФ при попытке незаконно проникнуть в Украину – Госпогранслужба

В Украине в ближайшие сутки будет тепло и сухо, но ночью возможны заморозки

Боевики в ходе внутренних разборок ранили женщину на блокпосте "Еленовка" на неподконтрольной Киеву территории Донбасса

Силы АТО упрощают режим пересечения линии разграничения для местных жителей на период Пасхальных праздников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА