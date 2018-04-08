В МВД Северного Рейна - Вестфалии уточнили число жертв инцидента в Мюнстере - три человека

Наезд грузовика на прохожих в Мюнстере (Германия) привел к гибели трех человек, включая водителя транспортного средства, сообщает издание "Фокус" со ссылкой на слова главы МВД федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберта Ройля.

Он уточнил, что двое погибших - пешеходы, а третий - водитель-немец, который застрелился во время инцидента.

Также он сообщил, что признаков террористических мотивов в этом инциденте нет.

Как сообщалось, в субботу небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера.

В результате погибли три человека, еще 20 пострадали. Состояние шести пострадавших оценивается как критическое.