События

22:15 07.04.2018

Меркель заявила, что потрясена инцидентом в Мюнстере

Меркель заявила, что потрясена инцидентом в Мюнстере

Канцлер ФРГ Ангелам Меркель в субботу заявила, что инцидент в Мюнстере, повлекший гибель четырех человек, произвел на нее ужасающее впечатление.

"Я глубоко потрясена ужасным происшествием в Мюнстере", - говорится в заявлении АМеркель, распространенном в субботу.

Канцлер отметила, что в настоящий момент важнейшими задачами являются прояснение мотивов водителя, совершившего наезд в Мюнстере, и помощь пострадавшим и родственникам всех, кого затронул этот инцидент.

Кроме того, она выразила благодарность сотрудникам экстренных служб, работающих на месте происшествия.

В субботу небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. Жертвами происшествия стали четыре человека, включая водителя. От 30 до 50 человек пострадали, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии. СМИ сообщали, что водитель грузовика застрелился.

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