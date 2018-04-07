За рулем грузовика, наехавшего на толпу в Мюнстере, был немец с психологическими проблемами

За рулем грузовика, который ранее в субботу совершил наезд на толпу в Мюнстере (земля Северный Рейн - Вестфалия), по всей видимости, находился немец, страдавший психическими отклонениями, сообщила газета "Зюддойче цайтунг".

По данным издания, скорее всего, речь не идет об акте терроризма.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят обыски на квартире подозреваемого на предмет наличия взрывчатки.

В субботу небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших на одной из улиц в центре Мюнстера. Жертвами происшествия стали четыре человека, включая водителя. От 30 до 50 человек пострадали, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии. СМИ сообщали, что водитель грузовика застрелился. Появлялась информация, что из грузовика во время происшествия выскочили два человека и бежали места с событий, но в полиции это не подтвердили.