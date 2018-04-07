События

18:32 07.04.2018

С начала суток боевики 17 раз нарушили "пасхальное" перемирие, один военнослужащий ранен

С начала суток боевики 17 раз нарушили "пасхальное" перемирие, один военнослужащий ранен

По состоянию на 18:00 субботы, незаконные вооруженные формирования 17 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, один военнослужащий получил ранения, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"Режим полного прекращения огня на период Пасхальных праздников боевиками российско-оккупационных войск и в дальнейшем не соблюдается. С начала суток противник совершил 17 обстрелов украинских опорных пунктов", - говорится в сводке штаба по состоянию на 18.00 субботы, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов боевики обстреляли укрепления ВСУ вблизи Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - позиции защитников Гнутово. Кроме этого, противотанковый ракетный комплекс незаконные вооруженные формирования применили в районе Талаковки, а неподалеку от Широкино, Славного и Павлополя - вели снайперский огонь. Также из стрелкового оружия обстреляли защитников Авдеевки, Водяного, Славного и Павлополь.

На Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики открывали огонь по украинским опорным пунктам под Луганским.

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Интерфакс-Украина
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