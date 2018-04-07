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15:48 07.04.2018

Пучдемон заявил о намерении вернуться в Бельгию по завершению разбирательства по его делу в Германии

Пучдемон заявил о намерении вернуться в Бельгию по завершению разбирательства по его делу в Германии

Находящийся в ФРГ бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон сказал в субботу журналистам, что он надеется отправиться обратно в Бельгию, как только все формальности в ФРГ по поводу его освобождения под залог будут улажены.

"Мое желание - вернуться в Бельгию. Но только когда окончатся все процедуры здесь, в Германии, не раньше", - приводят его слова западные СМИ.

"Мой план - (пока что - ИФ) оставаться в Берлине, конечно. Это мое место пребывания, пока этот процесс не кончится", - добавил он.

В четверг суд земли Шлезвиг-Гольштейн освободил под залог К.Пучдемона на время разбирательства о его экстрадиции. Суд постановил, что выдвинутые испанской стороной обвинения в мятеже не могут быть основанием для экстрадиции. В то же время, основанием для выдачи политика Испании может стать обвинение в незаконном присвоении государственных средств.

В марте судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест К.Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании. Позднее К.Пучдемон был задержан полицией ФРГ на границе с Данией.

Испанское правосудие обвиняет К.Пучдемона в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении государственных средств

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