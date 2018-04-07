События

15:16 07.04.2018

Полиция задержала киллера, разыскиваемого в ЕС за организацию и покушение на убийство

Полиция задержала киллера, разыскиваемого в ЕС за организацию и покушение на убийство

В Днепре во время подготовки к убийству полицейские задержали киллера, разыскиваемого странами Европейского Союза за организацию и покушение на умышленное убийство, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как написал В.Аброськин на своей странице в соцсети Фейсбук, задержание произошло накануне в пятницу, 6 апреля. У мужчины изъят заряженный пистолет и средства радиосвязи с гарнитурой.

"Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке "Умка" праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья", - рассказал первый замглавы Нацполиции.

Он отметил, что "благодаря удачной работе полиции спасена жизнь некоего "вора" в праздничный вечер".

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Интерфакс-Украина
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