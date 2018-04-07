События

14:15 07.04.2018

В Бердичеве спасатели эвакуировали из ТРЦ около 350 человек из-за задымления в вентиляции

В Бердичеве спасатели эвакуировали из ТРЦ около 350 человек из-за задымления в вентиляции

В пгт. Бердичев Житомирской области из-за задымления в вентиляционной шахте торгово-развлекательного центра "Оноре де Бальзак" эвакуированы около 350 человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, сообщение о задымлении в кафе "Чара", которое находится в подвальном помещении ТРЦ "Оноре де Бальзак", полупило в 11:50 субботы.

Задымление произошло в вентиляционной шахте без последующего горения. В самом ТРЦ задымления не было.

"Вследствие данного события пострадавших нет, из ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек", - сказано в сообщении ГСЧС.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве на Жилянской горела деревянная церковь, повреждена внешняя стена

Кабмин назначил замглавы ГСЧС Ильченко

В киевском универмаге "Украина" спасатели провели учения по ликвидации пожара в детской комнате

Горняков эвакуировали на поверхность из-за задымления кабельной продукции на шахте Павлоградская

Несколько десятков домохозяйств остаются подтопленными в ряде областей

ГСЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах

Погода в Украине: синоптики предупреждают о сильном ветре

Спасатели ликвидировали пожар в квартире 9-этажного дома в Днепре

Чечеткин пригрозил силовыми методами в случае недопуска сотрудников ГСЧС к проверкам объектов

ГСЧС начинает проверки мест массового пребывания людей

ПОСЛЕДНЕЕ

Правопорядок в Киеве в Пасхальные дни будут обеспечивать около 2,2 тыс. правоохранителей

В зоне АТО обнаружили самодельный БПЛА со взрывчаткой, который направлялся в Верхнеторецкое

В Харьковской области задержан гражданин РФ при попытке незаконно проникнуть в Украину – Госпогранслужба

В Украине в ближайшие сутки будет тепло и сухо, но ночью возможны заморозки

За последние десять дней украинской полиции сдались 7 боевиков на Донбассе - МВД

Боевики в ходе внутренних разборок ранили женщину на блокпосте "Еленовка" на неподконтрольной Киеву территории Донбасса

Силы АТО упрощают режим пересечения линии разграничения для местных жителей на период Пасхальных праздников

Мэр Киева: Оставлять авто под знаком "парковка запрещена" будет очень дорого

Оштрафованные члены экипажа сейнера "Норд" получили повестки в СБУ, им не отдали российские паспорта

Полиция и СБУ в Одессе изъяли партию оружия, которое могли использовать для провокаций во время массовых мероприятий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА