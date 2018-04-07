В Бердичеве спасатели эвакуировали из ТРЦ около 350 человек из-за задымления в вентиляции

В пгт. Бердичев Житомирской области из-за задымления в вентиляционной шахте торгово-развлекательного центра "Оноре де Бальзак" эвакуированы около 350 человек.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, сообщение о задымлении в кафе "Чара", которое находится в подвальном помещении ТРЦ "Оноре де Бальзак", полупило в 11:50 субботы.

Задымление произошло в вентиляционной шахте без последующего горения. В самом ТРЦ задымления не было.

"Вследствие данного события пострадавших нет, из ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек", - сказано в сообщении ГСЧС.