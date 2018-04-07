События

13:52 07.04.2018

Правопорядок в Киеве в Пасхальные дни будут обеспечивать около 2,2 тыс. правоохранителей

Правопорядок в Киеве в Пасхальные дни будут обеспечивать около 2,2 тыс. правоохранителей

В Киеве на Пасхальные праздники 7-8 апреля правопорядок будут обеспечивать около 2,2 тыс. правоохранителей, из них 1,7 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут нести службу возле храмов и церквей.

"В течение 7-8 апреля 2018 года в 140 культовых сооружениях города будут проходить богослужения по случаю празднования Пасхи. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан у религиозных заведений будут нести службу около 1700 правоохранителей", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева в субботу.

Кроме праздничных богослужений, в столице будут также проходить общегородские торжества. Поэтому в местах проведения массовых мероприятий, на остановках общественного транспорта и в метрополитене также будут усиленно патрулировать наряды полиции.

"Правоохранители будут заботиться о безопасности киевлян и гостей города, чтобы празднование Светлого Крестового Воскресения прошло без грубых нарушений правопорядка. Просим с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности", - сказано в сообщении столичной полиции.

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Интерфакс-Украина
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