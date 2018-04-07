События

13:40 07.04.2018

В зоне АТО обнаружили самодельный БПЛА со взрывчаткой, который направлялся в Верхнеторецкое

В зоне АТО обнаружили самодельный БПЛА со взрывчаткой, который направлялся в Верхнеторецкое

В Донецкой области в районе населенного пункта Верхнеторецкое возле позиций сил АТО обнаружены остатки самодельного беспилотного летательного аппарата противника со взрывчаткой, сообщили в штабе АТО.

"Вчера, неподалеку позиций сил АТО обнаружены остатки самодельного беспилотного летательного аппарата противника, начиненного взрывчаткой. Согласно данным оценки местности и положения летательного аппарата установлено, что БПЛА двигался в направлении населенного пункта Верхнеторецкое, но к счастью упал в поле", - сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

При падении БПЛА заряд взрывчатого вещества, который составлял не менее 1 кг, не сдетонировал.

Сам беспилотник, как отмечают в штабе АТО, произведен кустарным способом. "Очевидно, чтобы избежать возможности его идентификации", - сказано в сообщении.

БПЛА собран на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевым веществом и электродетонатором, приводимым в действие в результате столкновения беспилотника с объектом. По предварительным оценкам специалистов штаба АТО, летательный аппарат был запрограммирован на поражение цели по предварительно введенным координатам и выполнял полет в автоматическом режиме.

Сейчас летательный аппарат готовят к передаче работникам Национальной полиции для проведения расследования. Как правило, в подобных случаях открывается уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса "террористический акт".

"Факт применения противником БПЛА-камикадзе является циничной попыткой совершения на подконтрольной правительству Украины территории террористического акта против мирного населения с непредсказуемыми последствиями по степени тяжести. Это сознательная попытка главарей российско-оккупационных войск расшатать и дестабилизировать ситуацию в прифронтовом Верхнеторецком в период проведения Пасхальных праздников, обвинив в теракте Вооруженные силы Украины", - заявили в штабе АТО.

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Интерфакс-Украина
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