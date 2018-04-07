За последние десять дней украинской полиции сдались 7 боевиков на Донбассе - МВД

За последние десять дней в полицию Донецкой области сдались 7 боевиков, сообщает в субботу пресс-служба МВД Украины на своей странице в Фейсбук.

"В этом году # полиция объявила о подозрении 74 боевикам. Далее их ждет суд и, как правило, до 8 лет лишения свободы. Однако для граждан, которые подпали под влияние пророссийской пропаганды и вступили в НВФ, но не совершали тяжких преступлений, закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности", - отмечает пресс-служба МВД Украины.