Боевики в ходе внутренних разборок ранили женщину на блокпосте "Еленовка" на неподконтрольной Киеву территории Донбасса

На неподконтрольной Киеву территории Донецкой области на блокпосте "Еленовка" боевики в ходе внутренних разборок ранили мирную жительницу и пытаются представить происшествие, как обстрел со стороны Вооруженных сил Украины с целью дискредитировать украинских военных, сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Как сообщил О.Слободян в субботу на своей странице в соцсети Фейсбук, ссылаясь на информацию местных жителей, 6 апреля в районе населенного пункта Новоазовск, который находится под контролем "ДНР", представители так называемого "МГБ" задержали местных пограничников, которые были замешаны в коррупционных схемах на ПП "Новоазовск" (взяточничество).

"Сегодня группа "МГБ" приехала на блокпост "Еленовка" с целью отработки по другим представителям так называемых правоохранителей. В ходе задержания одного из боевиков, последний достал автомат и дал очередь, попав в гражданскую женщину, которая ожидала на автобусной остановке на временно неподконтрольной Украины территории", - сообщил он.

Женщина получила огнестрельное ранение. Ее состояние уточняется.

"Данную ситуацию боевики российско-террористических войск пытаются представить, как обстрел со стороны ВСУ и таким образом дискредитировать украинских военных и скрыть собственное преступление. Впрочем, учитывая удаленность блокпоста от позиций ВСУ, понятно, что огонь велся именно представителями НВФ", - подчеркнул О.Слободян.