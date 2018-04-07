Силы АТО упрощают режим пересечения линии разграничения для местных жителей на период Пасхальных праздников

Украинская сторона в зоне АТО на Донбассе с 8:00 субботы на 72 часа упрощает режим пересечения линии разграничения для жителей прифронтовых сел.

"На период Пасхальных праздников для жителей определенных населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, где это позволяет оперативная обстановка, упрощен режим пересечения линии разграничения на 72 часа, начиная с 8:00 7 апреля 2018", - сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По информации штаба, жители прифронтовых сел могут в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения, чтобы попасть к родным или близким, проживающим на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

"Этот шаг командование антитеррористической операции сделало навстречу людям, учитывая их насущные потребности во время Пасхальных праздников. В дальнейшем, пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - сказано в сообщении штаба АТО.

Ранее в этот день Государственная пограничная служба Украины сообщила, что представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) создают затруднения для граждан при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в зоне АТО, чтобы брать с них деньги за ускоренное пересечение линии разграничения. В ведомстве отмечают, что перед Пасхальными праздниками на КПВВ на линии разграничения увеличивается пассажиропоток, образуются очереди и люди вынуждены платить боевикам за ускоренный пропуск.