Полиция и СБУ в Одессе изъяли партию оружия, которое могли использовать для провокаций во время массовых мероприятий

Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины в Одессе в ходе обысков изъяли очередную партию огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщила в субботу пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, во время проведения девяти обысков правоохранители изъяли пистолет Макарова, два пистолета "Вальтер", винтовку Мосина, пистолет-пулемет, карабин "Оружейник зет-10", более 1 тыс. патронов различного калибра и заготовки для изготовления огнестрельного оружия.

По оперативной информации СБУ, изъятое оружие могло быть использовано для осуществления провокаций в местах массового скопления людей.

В настоящее время правоохранители продолжают комплекс мероприятий по выявлению оружия и боеприпасов, в том числе ввозимых в Одесскую область контрабандой и из районов проведения антитеррористической операции.

В рамках открытых уголовных производств по ч.1 ст 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.