Боевики на КПВВ в зоне АТО берут деньги с граждан за ускоренное пересечение линии разграничения

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) создают затруднения для граждан при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в зоне АТО, чтобы брать с них деньги за ускоренное пересечение линии разграничения, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В последнее время наблюдается неравномерность пассажиропотока через КПВВ, особенно "Новотроицком". Граждане, как на личном автотранспорте, так и в автобусах, прибывают крупными партиями раз в полчаса-час. Как отмечают сами путешественники, такую ситуацию создают представители НВФ, налаживая собственный бизнес. За ускорение движения они требуют плату", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в субботу.

Сообщается, что подобную ситуацию описывают в соцсетях и граждане Украины, которые вынужденно остаются на временно оккупированной территории. "Граждане описывают "таксы" (тарифы - ИФ) боевиков за ускоренный проезд и нечеловеческие условия, в которых приходится пересекать линию соприкосновения", - информирует Госпогранслужба.

В ведомстве отмечают, что перед Пасхальными праздниками на КПВВ на линии разграничения увеличивается пассажиропоток, образуются очереди и люди вынуждены платить боевикам за ускоренный пропуск.

"Украинские пограничники неоднократно сталкивались с ситуациями, когда незадолго до закрытия КПВВ с временно оккупированной территории прибывало значительное количество граждан. Военнослужащие Госпогранслужбы готовы к подобным провокациям НВФ и в случае необходимости сразу увеличивается количество пограничных нарядов, чтобы граждане имели возможность быстрее пересечь линию разграничения и ни в коем случае не остались в серой зоне после закрытия контрольных пунктов въезда-выезда", - сообщили в Госпогранслужбе.