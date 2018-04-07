Штаб АТО призывает лидеров НВФ прекратить обстрелы на время Пасхальных праздников

Боевики в зоне АТО на Донбассе с начала "пасхального перемирия" 30 марта совершили более 230 обстрелов позиций украинских войск, штаб АТО призывает лидеров незаконных вооруженных формирований (НВФ) прекратить обстрелы на время религиозного праздника.

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников. Всего от начала установленного с полуночи 30 марта "пасхального перемириея", агрессор совершил более 230 обстрелов позиций украинских защитников, при этом неоднократно применив оружие, запрещенное Минского соглашениями", - сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

В сообщении отмечается, что подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей продолжают неуклонно соблюдать меры по поддержанию устойчивого прекращения огня по всей линии разграничения сторон.

"Штаб АТО призывает так называемых главарей оккупационной администрации РФ прекратить обстрелы, вооруженные провокации и дать возможность мирным жителям прифронтовых сел и городков в покое и мире провести большой религиозный праздник - Воскресение Христово", - заявили в штабе АТО.