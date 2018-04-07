В Одессе публичный порядок во время праздника будут контролировать правоохранительные органы

В связи с проведением мероприятий, посвященных 74-й годовщине освобождения Одессы во Второй Мировой войне, 10 апреля в городе усилят патрулирование улиц и мест массового скопления людей в целях безопасности граждан.

"Для обеспечения общественного порядка и своевременного реагирования на изменения в оперативной обстановке в Одессе в этот день будут задействованы более 1500 правоохранителей, среди которых более 300 бойцов Национальной гвардии Украины", - сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

На территории проведения массовых мероприятий будут работать фильтрационно-пропускные пункты. Проход к местам проведения мероприятий будет осуществляться исключительно через них.

В полиции подчеркнули, что на этих пунктах, ради безопасности граждан, будут использоваться металлоискатели.

"Ситуация в городе контролируется и стабильная", - сообщил начальник ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.

Он добавил, что у полиции достаточно сил и средств, чтобы не допустить провокаций.

Также в районах проведения массовых мероприятий частично ограничат движение автотранспорта, поэтому в полиции рекомендуют водителям не оставлять в неустановленных местах автомобили и заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу.

Кроме этого, в полиции напоминают, что в соответствии со статьей 436-1 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины, кроме случаев, предусмотренных законом. Указанные действия наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации или так называемая полиция диалога. Они не применяют никаких мер принуждения, таких как сила, спецсредства или оружие. Их задача - налаживание взаимодействия полиции с населением, а также предупреждения любых конфликтных ситуаций во время массовых мероприятий.

"Следует отметить, что полиция в равной степени защищает права всех граждан. Каждый полицейский действует исключительно в пределах своих полномочий, на основании и в порядке, определенных Конституцией и законами Украины. В то же время, просим граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям, касающиеся пропускного режима и запрета проноса к местам проведения массовых мероприятий некоторых предметов, таких как оружие, алкогольные напитки или взрывчатые вещества", - говорится в сообщении.

Также в полиции призывают всех неравнодушных граждан к сотрудничеству. Просят сообщать в полицию о фактах нарушения действующего законодательства, выявления подозрительных предметов и необходимость оказания помощи тем, кто в ней нуждается.