События

03:46 07.04.2018

В Харьковской области отопительный сезон окончится 10 апреля

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная подписала распоряжение об окончании отопительного сезона.

"В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов и выше... разрешить закончить отопительный сезон в учебных, медицинских, детских других учреждениях бытового и социально-культурного назначения, а также в жилых домах... с 10 апреля", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте ХОГА.

Документ также рекомендует органам местного самоуправления в городах областного значения и в Харькове принять аналогичные меры.

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