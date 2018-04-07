События

03:40 07.04.2018

В Киеве осудили лжеминера станции метро

      В столице осудили уроженца Киевской области, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправил в полицию ложное сообщение о минировании станции метро "Оболонь".

      "Анонимный звонок в полицию поступил в середине февраля. Тогда неизвестный сообщил о взрывчатке на станции киевского метро "Оболонь". На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции, сотрудники управления полиции в метрополитене, работники взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и медики", - сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева.

      При обследовании станции метро вход и выход пассажиров ограничили. Для безопасности граждан правоохранители эвакуировали около 100 человек. В результате проверки специалисты профильных служб не обнаружили никаких опасных предметов.

      В результате проведения комплекса розыскных мероприятий полицейские оперативно установили личность лжеминера и задержали его дома.

      "Правоохранители выяснили, что незадолго до анонимного звонка 24-летний псевдоминеров находился в полицейском участке, где его составили административный протокол за совершение насилия в семье. По словам молодого человека, ложное сообщение о взрывчатке он сделал из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

      В полиции добавили, что во время судебного заседания подозреваемый полностью признал свою вину.

      Приговором Оболонского районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, осудили на три года с испытательным сроком.

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