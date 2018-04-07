В Запорожье задержали троих преступников, похитивших женщину

В Запорожье задержаны трое членов местной организованной преступной группы, которые незаконно лишили свободы женщину, и вымогали за ее освобождение 200 тыс. гривен, сообщил в пятницу начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша на своей странице в Facebook.

По информации О.Золотоноши, в пятницу, 6 апреля, сотрудники запорожского уголовного розыска задержали троих активных членов ОПГ "сокировские", которые похитили жительницу Запорожья, незаконно лишили её свободы и вымогали за её освобождение выкуп в сумме 200 тыс. гривен.

"Во время передачи части денежных средств, под контролем полиции, подозреваемые были задержаны и помещены в изолятор временного содержания", - отметил глава ГУ Нацполиции региона О.Золотоноша.