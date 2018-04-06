События

18:22 06.04.2018

Первые 212 судей в рамках квалифоценивания подтвердили способность осуществлять правосудие

Первые 212 судей в рамках квалифоценивания подтвердили способность осуществлять правосудие

Способность осуществлять правосудие подтвердили 212 из 286 судей, которые в конце марта – начале апреля прошли собеседование в рамках квалификационного оценивания, сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины в пресс-релизе.

"Судьи, которые успешно сдали экзамены и к которым нет вопросов по критерию добропорядочности, смогут продолжить работу в местных и апелляционных судах", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы ВККС Станислава Щетки.

Не подтвердили способность осуществлять правосудие четыре судьи (двое - из-за дисциплинарного дела, двое уволились).

По отношению к 64 лицам объявлен перерыв: это в основном лица, относительно которых имеются заключения или информация от Общественного совета добропорядочности (ОСД). ВККС ожидает надлежащего оформления документов.

Как сообщалось, ранее между ВККС и ОСД возник конфликт, в результате которого совет заявил о прекращении участия в оценивании судей, аргументировав это отсутствием возможности прозрачного и объективного оценивания, а также внесением ВККС в ее регламент изменений, касающихся работы совета. В частности, по мнению его членов, внесенные изменения усложнили процесс оформления заключения.

В свою очередь, ВККС не согласилась с заявлением об отсутствии прозрачности и объективности и сообщила о намерении и далее запрашивать информацию у ОСД и учитывать ее при оценивании.

В рамках судебной реформы в Украине ВККС в октябре 2017 года начала квалификационное оценивание 990 действующих судей (первая группа) относительно их компетентности, профессиональной этики, добропорядочности. В целом такое оценивание должны пройти все 5,7 тыс. действующих судей.

В середине марта эта группа судей завершила сдачу экзаменов квалификационного оценивания. Для них 23 марта стартовал следующий этап оценивания – собеседование. В целом квалифоценивание для первой группы судей должно завершиться в мае 2018 года.

Экзамены для второй группы из 1,780 тыс. судей стартовали в феврале. Завершить собеседование с этими кандидатами планируется к концу года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава ВККС опасается роста давления во время 2-го этапа конкурса судей в Верховный суд из-за избирательных кампаний 2019 года

ВККС допустила к конкурсу в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности 219 кандидатов

Новым членом ВККС стал кандидат, получивший негативную оценку ОСД

ВККСУ завершает собеседования с кандидатами на должность судей нового Верховного Суда

Высшая квалифкомиссия судей 7-9 февраля примет решения по документам от НАБУ о коррупционных рисках кандидатов в Верховный суд

Кабмин отменил членство министра юстиции в ВСЮ и полномочия назначения члена ВККС

А.Геращенко призовет ВККС уволить уличенного полицией в пьяном вождении судью Галагана и оправдавшую его коллегу Ткаченко

НАБУ и ВККС будут сотрудничать

ВККС намерена объявить конкурс в Верховный суд в октябре

Первичное оценивание украинских судей ВККС начинается с 17 февраля

ПОСЛЕДНЕЕ

Подразделения МВД Украины готовятся к деоккупации Донбасса - Аваков

Прокуратура возбудила дело по факту злоупотребления сотрудниками аэропорта "Борисполь" при закупке работ по реконструкции терминала D

Кличко: В Киеве начался капитальный ремонт 10 парков, которые будут представлены киевлянам в этом году

В Киеве начался капремонт 10 парков - Кличко

Состояние Юлии Скрипаль улучшается

У арестованной Савченко врачи скорой взяли анализы У арестованной Савченко врачи скорой взяли анализы

Херсонский суд арестовал капитана "Норда" с возможностью внесения залога

Минфин США ввел санкции в отношении 17 госслужащих РФ

Отец похищенного Павла Гриба прошел по конкурсу на должность в МинТОТ

Скрипаль вышел из критического состояния, быстро поправляется

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА