Первые 212 судей в рамках квалифоценивания подтвердили способность осуществлять правосудие

Способность осуществлять правосудие подтвердили 212 из 286 судей, которые в конце марта – начале апреля прошли собеседование в рамках квалификационного оценивания, сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины в пресс-релизе.

"Судьи, которые успешно сдали экзамены и к которым нет вопросов по критерию добропорядочности, смогут продолжить работу в местных и апелляционных судах", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы ВККС Станислава Щетки.

Не подтвердили способность осуществлять правосудие четыре судьи (двое - из-за дисциплинарного дела, двое уволились).

По отношению к 64 лицам объявлен перерыв: это в основном лица, относительно которых имеются заключения или информация от Общественного совета добропорядочности (ОСД). ВККС ожидает надлежащего оформления документов.

Как сообщалось, ранее между ВККС и ОСД возник конфликт, в результате которого совет заявил о прекращении участия в оценивании судей, аргументировав это отсутствием возможности прозрачного и объективного оценивания, а также внесением ВККС в ее регламент изменений, касающихся работы совета. В частности, по мнению его членов, внесенные изменения усложнили процесс оформления заключения.

В свою очередь, ВККС не согласилась с заявлением об отсутствии прозрачности и объективности и сообщила о намерении и далее запрашивать информацию у ОСД и учитывать ее при оценивании.

В рамках судебной реформы в Украине ВККС в октябре 2017 года начала квалификационное оценивание 990 действующих судей (первая группа) относительно их компетентности, профессиональной этики, добропорядочности. В целом такое оценивание должны пройти все 5,7 тыс. действующих судей.

В середине марта эта группа судей завершила сдачу экзаменов квалификационного оценивания. Для них 23 марта стартовал следующий этап оценивания – собеседование. В целом квалифоценивание для первой группы судей должно завершиться в мае 2018 года.

Экзамены для второй группы из 1,780 тыс. судей стартовали в феврале. Завершить собеседование с этими кандидатами планируется к концу года.