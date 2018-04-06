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17:53 06.04.2018

Прокуратура возбудила дело по факту злоупотребления сотрудниками аэропорта "Борисполь" при закупке работ по реконструкции терминала D

Прокуратура возбудила дело по факту злоупотребления сотрудниками аэропорта "Борисполь" при закупке работ по реконструкции терминала D

Прокуратура Киевской области начала уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами тендерного комитета ГП Международный аэропорт "Борисполь" при закупке работ по реконструкции на сумму более 47 млн грн.

Как сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Киевской области, следствием установлено, что аэропорт "Борисполь" провел открытые торги по проведению строительных работ по реконструкции пассажирского терминала "D", в котором приняли участие два субъекта хозяйствования.

Победителем указанных торгов определено юридическое лицо, которое предоставило тендерное предложение, не соответствующее условиям тендерной документации (квалификационным требованиям), установленной заказчиком – аэропортом "Борисполь".

"Несмотря на то, что проведение строительных работ по реконструкции пассажирского терминала D относится к строительству объектов с повышенной опасностью, победителем тендера определено юридическое лицо, у которого отсутствует опыт выполнения строительных работ указанной сложности", - сказано в сообщении.

Однако, по информации прокуратуры, тендерный комитет аэропорта "Борисполь" в нарушение требований законодательства в сфере публичных закупок заключил договор на сумму более 47 млн грн.

"Такие действия должностных лиц тендерного комитета не соответствуют принципам осуществления публичных закупок и не имеют целью защиту экономических интересов государственного предприятия от неправомерных посягательств", - сообщили в областной прокураторе.

Прокуратура Киевской области начала уголовное производство по факту совершения указанными лицами уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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