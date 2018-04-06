События

17:06 06.04.2018

Кличко: В Киеве начался капитальный ремонт 10 парков, которые будут представлены киевлянам в этом году

 В Киеве начался капитальный ремонт 10 парков, которые планируют презентовать киевлянам к лету. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездной инспекции с главами районов относительно продолжения работ по обустройству второй очереди парка «Наталка» и ознакомления с проектами ремонтов других парков.

«После долгой зимы мы наконец начали работы по благоустройству. И одна из ключевых задач - сделать Киев зеленым городом, городом-парком. Многие столичные парки, к сожалению, пока в запущенном состоянии. И мы это исправляем», - подчеркнул Виталий Кличко.

Он напомнил, что в прошлом году в столице был реконструирован парк в урочище Наталка. Здесь обустроили дорожки, установили автоматический полив, детская площадка и площадка work-out, футбольное мини-поле, установили современное освещение, туалет. «Этот парк стал «золотым стандартом» столичных парков. И наша задача на этот год - создать в каждом районе Киева аналогичный объект», - отметил Кличко. По словам мэра, были определены 10 парков, которые будут капитально отремонтированы с использованием современных материалов и технологий. «И уже к лету мы будем презентовать обновленные парки в разных районах столицы», - сказал Виталий Кличко.

В частности, в Киеве капитально отремонтируют: Сырецкий парк (Шевченковский район), парк Победа (Днепровский район), парк Партизанской славы (Дарницкий район), Отрадный парк (Соломенский район), парк Совские ставки (Святошинский район), парк Генерала Ватутина ( Деснянский район), Куреневский парк (Подольский район), Печерский ландшафтный парк (Печерский район), закончат работы на второй очереди парка «Наталка».

Каждый парк после обновления будет иметь собственный дизайн, архитектурные особенности, учитывая географическое расположение, близость к жилым массивам или водоемов. «Наша задача - чтобы киевляне имели возможность отдохнуть в парках своего района, а не ехали для этого специально только в один парк. Мы делаем все, чтобы в каждом районе был парк европейского уровня, уровня парка «Наталка», - добавил Виталий Кличко.

Мэр ознакомился с ходом обустройства второй очереди парка «Наталка» (площадь 7 га). Здесь уже начаты работы по укреплению в урочище. Также будут устроены удобные и надежные коммуникации - входные лестницы, пандусы для людей с инвалидностью. Все необходимые элементы благоустройства - туалет, скамейки, урны, ограждения, система полива, дорожки.

В обновленном парке появятся парковые павильоны, детские площадки, спортивная и тренажерная площадки. В общем парк будет разделен на шесть функциональных зон.

Общая стоимость, необходимая для выполнения работ во всех 10 парках почти 370 млн грн.

Виталий Кличко также поручил главам районов должным образом проконтролировать работы по благоустройству во всех парках, установить надлежащее количество мусорных урн, а также обеспечить своевременный вывоз мусора.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве начался капремонт 10 парков - Кличко

В пятницу в Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту

В ночь на 6 апреля в Киеве изменят движение троллейбусы ночных маршрутов № 92н

Киев не успевает установить самый большой в стране флагшток ко Дню флага в 2018 – Кличко

Предприниматели поставляли просроченные продукты в учебные учреждения Киева

Главный архитектор Киева в 2017г задекларировал 559,6 тыс. грн дохода

Отопление в Киеве полностью отключат 6 апреля

В Киеве на Пасху продлят работу общественного транспорта и организуют подвоз пассажиров к кладбищам в поминальные дни

В киевском парке им.Т.Шевченко в среду отметят Международный день просвещения по минной безопасности

Митингующие националисты передали в АПУ свои требования и предложения, акция завершилась

ПОСЛЕДНЕЕ

Состояние Юлии Скрипаль улучшается

У арестованной Савченко врачи скорой взяли анализы У арестованной Савченко врачи скорой взяли анализы

Херсонский суд арестовал капитана "Норда" с возможностью внесения залога

Минфин США ввел санкции в отношении 17 госслужащих РФ

Отец похищенного Павла Гриба прошел по конкурсу на должность в МинТОТ

Скрипаль вышел из критического состояния, быстро поправляется

Олега Дерипаски включено до "чорного списку" OFAC

Неисправные шины Goodyear могли стать причиной 95 смертей и травм в США за последние 20 лет

Некоторые реки севера Украины выйдут из берегов, половина Вилково будет подтоплена

ЕС добавил в санкционный список в отношении КНДР более 20 юрлиц

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА