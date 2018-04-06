Кличко: В Киеве начался капитальный ремонт 10 парков, которые будут представлены киевлянам в этом году

В Киеве начался капитальный ремонт 10 парков, которые планируют презентовать киевлянам к лету. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездной инспекции с главами районов относительно продолжения работ по обустройству второй очереди парка «Наталка» и ознакомления с проектами ремонтов других парков.

«После долгой зимы мы наконец начали работы по благоустройству. И одна из ключевых задач - сделать Киев зеленым городом, городом-парком. Многие столичные парки, к сожалению, пока в запущенном состоянии. И мы это исправляем», - подчеркнул Виталий Кличко.

Он напомнил, что в прошлом году в столице был реконструирован парк в урочище Наталка. Здесь обустроили дорожки, установили автоматический полив, детская площадка и площадка work-out, футбольное мини-поле, установили современное освещение, туалет. «Этот парк стал «золотым стандартом» столичных парков. И наша задача на этот год - создать в каждом районе Киева аналогичный объект», - отметил Кличко. По словам мэра, были определены 10 парков, которые будут капитально отремонтированы с использованием современных материалов и технологий. «И уже к лету мы будем презентовать обновленные парки в разных районах столицы», - сказал Виталий Кличко.

В частности, в Киеве капитально отремонтируют: Сырецкий парк (Шевченковский район), парк Победа (Днепровский район), парк Партизанской славы (Дарницкий район), Отрадный парк (Соломенский район), парк Совские ставки (Святошинский район), парк Генерала Ватутина ( Деснянский район), Куреневский парк (Подольский район), Печерский ландшафтный парк (Печерский район), закончат работы на второй очереди парка «Наталка».

Каждый парк после обновления будет иметь собственный дизайн, архитектурные особенности, учитывая географическое расположение, близость к жилым массивам или водоемов. «Наша задача - чтобы киевляне имели возможность отдохнуть в парках своего района, а не ехали для этого специально только в один парк. Мы делаем все, чтобы в каждом районе был парк европейского уровня, уровня парка «Наталка», - добавил Виталий Кличко.

Мэр ознакомился с ходом обустройства второй очереди парка «Наталка» (площадь 7 га). Здесь уже начаты работы по укреплению в урочище. Также будут устроены удобные и надежные коммуникации - входные лестницы, пандусы для людей с инвалидностью. Все необходимые элементы благоустройства - туалет, скамейки, урны, ограждения, система полива, дорожки.

В обновленном парке появятся парковые павильоны, детские площадки, спортивная и тренажерная площадки. В общем парк будет разделен на шесть функциональных зон.

Общая стоимость, необходимая для выполнения работ во всех 10 парках почти 370 млн грн.

Виталий Кличко также поручил главам районов должным образом проконтролировать работы по благоустройству во всех парках, установить надлежащее количество мусорных урн, а также обеспечить своевременный вывоз мусора.