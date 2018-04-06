События

16:45 06.04.2018

Состояние Юлии Скрипаль улучшается

Состояние Юлии Скрипаль улучшается

Состояние дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии улучшается с каждым днем, однако говорить о дате ее выписки еще рано, сообщила медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард.

"Как говорит сама Юлия, ее силы растут с каждым днем, и она ждет дня, когда ее состояние здоровья позволит ей покинуть больницу", - сказала К.Бланшард, слова которой приводятся в заявлении Национальной службы здравоохранения Англии.

"Любые спекуляции о том, когда этот день наступит, - это только спекуляции", - добавила она.

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Интерфакс-Украина
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