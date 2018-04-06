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16:36 06.04.2018

Херсонский суд арестовал капитана "Норда" с возможностью внесения залога

Херсонский суд арестовал капитана "Норда" с возможностью внесения залога

Херсонский городской суд избрал капитану сейнера "Норд" Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 35тыс.240грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре Крыма.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 мая 2018 года с возможностью внесения залога 35 тыс. 240 грн", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик в пятницу днем.

Вместе с тем, "Interfax.ru" со ссылкой на представителя компании-владельца сейнера - керченского рыбколхоза имени Первого мая" Анну Шевелеву сообщает, что за капитана судна внесут залог.

"Стража с залогом. Адвокаты внесут", - сказала она в комментарии агентству.

Как сообщалось, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская обл.). Им запрещено покидать судно.

Капитану судна В.Горбенко вменяется ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), предусматривающая ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа вменяется ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

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