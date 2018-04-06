События

15:57 06.04.2018

Минфин США ввел санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих РФ

Минфин США ввел санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих РФ

Минфин США в пятницу объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

"Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит. Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия в восточной Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность", - говорится в заявлении главы минфина Стивена Мнучина в обоснование введенных санкций.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС добавил в санкционный список в отношении КНДР более 20 юрлиц

Американские санкции затронут от 6 до 10 российских олигархов

Китай обратился в ВТО с жалобой на американские пошлины

Кроме "Джавелинов" Украина получит также снайперские комплексы Кроме "Джавелинов" Украина получит также снайперские комплексы

Житель РФ застрелил двух человек из-за насмешек над его низким ростом

Санкции против российских олигархов могут быть озвучены в пятницу

Трамп собрался вдвое повысить пошлины на товары из Китая

Представитель Великобритании в ООН сравнил Россию с Мориарти

Организатором теракта в отношении Мосийчука был представитель ГУ Генштаба РФ

США дополнят свое законодательство для передачи ВСУ оборонительного вооружения, которое позволит защищаться от снайперов

ПОСЛЕДНЕЕ

Игорь Гриб выиграл конкурс в МинВОТ на должность начальника отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы

Скрипаль вышел из критического состояния, быстро поправляется

Олега Дерипаски включено до "чорного списку" OFAC

Неисправные шины Goodyear могли стать причиной 95 смертей и травм в США за последние 20 лет

Некоторые реки севера Украины выйдут из берегов, половина Вилково будет подтоплена

Львовский горсовет объявил конкурс на работы по предупреждению ЧС на Грибовичском полигоне

Около 80% компаний и госучреждений Британии платят мужчинам больше, чем женщинам

КПВВ "Станица Луганская" на Пасху будет работать в штатном режиме

Сезон атлантических ураганов в 2018г снова будет интенсивнее обычного

Суд оставил в силе приговор пособнику Гиркина Куприяну, действовавшему в составе "ДНР" в 2014 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА