Игорь Гриб выиграл конкурс в МинВОТ на должность начальника отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы

Бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб, чей сын Павел удерживается в России, выиграл конкурс в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) на должность начальника отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы.

Соответствующие результаты конкурса (общая сумма баллов - 20,5) опубликованы на сайте МинВОТ.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рада такому результату. "Очень рада, что конкурс на должность руководителя отдела помощи лицам, лишенным свободы, в МинВОТ выиграл Игорь Гриб. Он искренне занимается вопросами помощи семьям заложников и политзаключенных", - написала она на странице в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

Решением суда 2 марта срок его содержания под стражей был продлен до 4 мая 2018 года.