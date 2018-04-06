События

15:54 06.04.2018

Игорь Гриб выиграл конкурс в МинВОТ на должность начальника отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы

Бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб, чей сын Павел удерживается в России, выиграл конкурс в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) на должность начальника отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы.

Соответствующие результаты конкурса (общая сумма баллов - 20,5) опубликованы на сайте МинВОТ.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рада такому результату. "Очень рада, что конкурс на должность руководителя отдела помощи лицам, лишенным свободы, в МинВОТ выиграл Игорь Гриб. Он искренне занимается вопросами помощи семьям заложников и политзаключенных", - написала она на странице в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

Решением суда 2 марта срок его содержания под стражей был продлен до 4 мая 2018 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

О количестве загрязненных минами территорий Украины рано говорить, так как отсутствует механизм учета таких территорий

МинВОТ намерено просить СБУ предоставлять списки освобожденных из ОРДЛО украинцев частями для ускорения выплаты помощи

Приостановлена подача воды с Петровской насосной станции на неподконтрольную часть Луганской области

Суд в РФ оставил украинца Павла Гриба под стражей до начала мая

Донецкая фильтровальная станция к вечеру субботы восстановит водоснабжение

Ряд населенных пунктов Донецкой области остались без воды

Киев требует пустить украинских или иностранных врачей к удерживаемому в РФ Павлу Грибу

МИД Украины требует от РФ предоставить доступ украинских врачей к Павлу Грибу

Павел Гриб в СИЗО Краснодара не получает необходимых лекарств, он истощен и в депрессии

В МИД Украины выразили протест в связи с продлением ареста в РФ украинцу Грибу

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин США ввел санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих РФ

Скрипаль вышел из критического состояния, быстро поправляется

Олега Дерипаски включено до "чорного списку" OFAC

Неисправные шины Goodyear могли стать причиной 95 смертей и травм в США за последние 20 лет

Некоторые реки севера Украины выйдут из берегов, половина Вилково будет подтоплена

ЕС добавил в санкционный список в отношении КНДР более 20 юрлиц

Львовский горсовет объявил конкурс на работы по предупреждению ЧС на Грибовичском полигоне

Около 80% компаний и госучреждений Британии платят мужчинам больше, чем женщинам

КПВВ "Станица Луганская" на Пасху будет работать в штатном режиме

Сезон атлантических ураганов в 2018г снова будет интенсивнее обычного

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА