Олега Дерипаски включено до "чорного списку" OFAC

АТ "Євросибенерго" Олега Дерипаски включено до "чорного списку" США, опублікованого в п'ятницю OFAC (структура американського Мінфіну, що відповідає за правозастосування у сфері санкцій).

Відповідний список санкцій США - Specially Designated Nationals List (SDN List) - передбачає максимально жорсткі обмеження.

У повідомленні OFAC зазначається, що "Євросибенерго" потрапила до списку, оскільки пов'язана з бізнесменом Олегом Дерипаскою (власник EN + і "РусАла") і En + Group (також у списку).

У компанії наразі не коментують вплив відповідних санкцій на її діяльність.

"Євросибенерго" входить до компанії En + Group Plc О.Дерипаски, є найбільшою приватною російською енергетичною компанією. Компанія контролює ПАТ "Іркутськенерго" (MOEX: IRGZ), Красноярську ГЕС і Автозаводську ТЕЦ, а також низку інших компаній у сфері електроенергетики.