События

15:32 06.04.2018

Некоторые реки севера Украины выйдут из берегов, половина Вилково будет подтоплена

Некоторые реки севера Украины выйдут из берегов, половина Вилково будет подтоплена

На Пасху некоторые реки севера Украины выйдут из берегов, половина Вилково будет подтоплена

Киев. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 6-8 апреля на украинском участке Дуная около г.Вилково Килийского района Одесской области ожидается очередное повышение уровней воды в результате нагонов ветра в условиях прохождения весеннего половодья, сообщается на официальном сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В пятницу, 6 апреля, ожидается поднятие уровня воды до отметок 170-180см над нулем поста, а 7-8 апреля - 180-190 см с достижением опасной отметки подтопления 50% города.

Высоким судоходным уровнем воды (максимумом нормы) в Вилково принято 152 см над нулем поста. При 155 см в городе начинается подтопление низинных незаселенных участков. Ранее уровень воды достигал 182 см над нулем поста, было подтоплено 30% улиц города, но жилых домов вода не достигла.

Кроме того, на равнинных реках севера Украины 7-10 апреля продлится развитие весеннего половодья.

На реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы вода поднимется на 0,1-0,5м с выходом воды на заводь и ее дальнейшим затоплением (Сумская, Полтавская области), достижением и превышением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском, Старовижевском, Любешевском, Маневичском районах Волынской области.

На реках бассейна Десны, Северского Донца вода поднимется на 0,4-1,2 м с выходом воды в заводь Десны (в районе г.Новгород Северский) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и дальнейшим ее затоплением на реках Убедь, Сновь. Ожидается дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой сниженных населенных пунктов в Черниговском районе, достижение и превышение отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области;

В верхнем течении Днепра на границе Черниговской области ожидается поднятие уровня воды на 0,2-0,4 м с начальным выходом воды в заводь.

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Интерфакс-Украина
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