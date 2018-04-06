ЕС добавил в санкционный список в отношении КНДР более 20 юрлиц

Евросоюз в рамках исполнения резолюций СБ ООН в отношении КНДР внес дополнительно в свои санкционные списки 21 структуру и одно физическое лицо, имеющие отношения к КНДР, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет добавил одного индивида и 21 юридическое лицо в список тех, кто подпадает под ограничительные меры в отношении КНДР, и тем самым ввел в правовое поле ЕС санкции, который ввел Комитет СБ ООН, созданный в соответствии с резолюцией СБ ООН 1718 (2006)", - говорится в пресс-релизе.

Подпавшим под санкции структурам и лицам вводится запрет на поездки, а также замораживаются их активы.

"Санкции были введены против КНДР в качестве ответной меры на разработку ядерного оружия и баллистических ракет, что нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН", - отмечается в пресс-релизе.

"В результате этого решения общее число лиц и организаций, которые подверглись ограничительным мерам против КНДР, увеличилось до 80 человек и 75 юридических лиц, перечисленных ООН. Кроме того, ЕС отдельно ввел санкции в отношении 55 человек и 9 юридических лиц", - говорится в сообщении Совета ЕС.