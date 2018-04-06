Львовский горсовет объявил конкурс на работы по предупреждению ЧС на Грибовичском полигоне

Львовский городской совет объявил конкурс на первоочередные работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий аварии на Грибовичском полигоне твердых бытовых отходов.

По данным пресс-службы Львовского горсовета, предложения принимают до 21 апреля текущего года, а на 23 апреля назначены торги на системе электронных закупок "Prozzoro". Ориентировочная стоимость работ 26,79 млн грн.

Речь идет прежде всего о завершении дамбы возле озера фильтратов, а также по постройке новой дамбы и обводных каналов. Также планируют построить вал, чтобы не допустить утечки фильтратов или оползня.

Как сообщалось, 31 мая 2016 года на полигоне в Грибовичах произошел пожар и оползень, в результате которого погибли три пожарника и эколог ЛКП "Збыранка". После инцидента эксплуатацию полигона прекратили.