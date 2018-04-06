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14:56 06.04.2018

Львовский горсовет объявил конкурс на работы по предупреждению ЧС на Грибовичском полигоне

Львовский горсовет объявил конкурс на работы по предупреждению ЧС на Грибовичском полигоне

Львовский городской совет объявил конкурс на первоочередные работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий аварии на Грибовичском полигоне твердых бытовых отходов.

По данным пресс-службы Львовского горсовета, предложения принимают до 21 апреля текущего года, а на 23 апреля назначены торги на системе электронных закупок "Prozzoro". Ориентировочная стоимость работ 26,79 млн грн.

Речь идет прежде всего о завершении дамбы возле озера фильтратов, а также по постройке новой дамбы и обводных каналов. Также планируют построить вал, чтобы не допустить утечки фильтратов или оползня.

Как сообщалось, 31 мая 2016 года на полигоне в Грибовичах произошел пожар и оползень, в результате которого погибли три пожарника и эколог ЛКП "Збыранка". После инцидента эксплуатацию полигона прекратили.

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