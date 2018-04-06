События

14:36 06.04.2018

Около 80% компаний и госучреждений Британии платят мужчинам больше, чем женщинам

Почти 80% компаний и государственных учреждений Великобритании платят мужчинам больше, чем женщинам, свидетельствуют итоги первого обязательного раскрытия информации об оплате труда, участие в котором приняли более 10 тыс. работодателей.

Разница в медианной почасовой оплате труда составила 9,7% на момент истечения срока подачи отчетов, в том числе в частном секторе - 8,1%, в госсекторе - 14%, пишет Financial Times. Ряд других британских изданий сообщили о 9,8%. В этом случае сравнивается "медианы медиан", поэтому возможны искажения.

Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании оценивает медианную разницу по стране в целом в 18,4%, однако использует совершенно другую методологию.

В среднем в британских компаниях и госучреждениях 52% мужчин и 48% женщин, но в квартиле (25%) с самой высокой оплатой труда доля мужчин возрастает до 63%.

ТЯНУЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО

На 13:50 мск в пятницу в новой базе данных правительства Великобритании отражены сведения о 10 168 таких работодателях. Согласно правилам, принятым в 2017 году, информацию о соблюдении равных условий оплаты труда обязаны публиковать компании и организации, в которых работают 250 и более человек. Правительство недооценило число таких работодателей, рассчитывая, что в стране их будет около 9 тыс., при этом в госсекторе ожидаемая "явка" была на 60% ниже фактической.

Срок подачи отчетов истек в ночь с 4 на 5 апреля, однако примерно 1,5 тыс. компаний не успели отправить их до полуночи, сообщила глава комиссии по равноправию и правам человека Великобритании Ребекка Хильсенрат. Данные продолжают поступать, и как ожидается, в первый раз регулятор не будет применять жесткие штрафные санкции к опоздавшим.

Как пишет The Guardian, у многих компаний и организаций, пропустивших срок раскрытия, показатель хуже средних по стране.

ЖЕНЩИНЫ И ФУТБОЛ

Хуже всего ситуация с равными условиями оплаты труда в футбольных клубах Премьер-лиги, во многих инвестбанках и страховых компаниях, работающих в Сити. Значительную разницу также демонстрируют авиаперевозчики (почти все пилоты - мужчины) и некоторые модные бренды и косметические компании (L'Oreal). Кроме того, существенно выше зарплаты мужчин в строительстве и образовательной сфере.

Футбольный клуб "Манчестер-Сити" в этом сезоне занимает первые места не только в турнирной таблице, но и в рэнкинге по разрыву в оплате труда: зарплата сотрудниц в среднем на 87,7% ниже, чем у сотрудников, а премии для женщин меньше на 98,2%. Хуже ситуация обстоит лишь в "Сток-Сити" и "Бернли". Руководство ФК, однако, подчеркнуло, что если отбросить игроков первого состава и старший тренерский персонал, то разница уменьшится до 16% при средних по стране 17,4%.

Футболисты премьер-лиги зарабатывают в среднем 2,64 млн фунтов в год, по оценкам Sporting Intelligence, тогда как женщинам платят в десятки раз меньше. Хотя популярность женского футбола в Великобритании растет, средняя посещаемость все еще намного ниже, чем в играх мужских чемпионатов: 1 тыс. против 75 тыс. для верхних строк в таблице.

БАНКИ И АВИАКОМПАНИИ

Согласно подсчетам Financial Times, медианный отрыв по окладу в группе из 10 крупнейших инвестбанков, работающих в Великобритании, составлял 28,92%, по премиям и бонусам - 50,57%.

Особо выделялись HSBC, где женщины в среднем зарабатывают на 59% меньше, Goldman Sachs - 56%, а инвестподразделение Barclays - почти 50%. При этом отставание женщин по премиальным выплатам еще больше.

Среди авиаперевозчиков максимальный разрыв (67%) продемонстрировал дискаунтер Ryanair, его основной конкурент EasyJet - 52%. В Virgin Atlantic, Thomas Cook Airlines и TUI Airways показатели составляют 57-58%.

ГОСТИНИЦЫ И БОЛЬНИЦЫ

В Великобритании есть компании, где женщины в среднем получают больше мужчин, такие компании обнаружились и в списке "голубых фишек" британского фондового рынка - индексе FTSE 100.

Неожиданностью для BBC оказалось, что женщинам могут так платить даже в горнодобывающем секторе. При этом ни в одной отрасли из выделенных правительством 22 не зафиксировано превышение оплаты в сторону женщин в масштабах всего сектора.

Наименьшие различия наблюдаются в гостиничном и ресторанном бизнесе (в среднем 1%), а также в сфере здравоохранения и соцобеспечения (около 1,6%).

Apple утверждает, что ее медианный показатель для женщин на 2% выше, чем мужчин, если считать всех сотрудников в Великобритании. В базе данных британского правительства три юрлица Apple, и для главного из них, Apple UK ситуация обратная - мужчины зарабатывают на 24% больше.

ЛОЖЬ, НАГЛАЯ ЛОЖЬ И СТАТИСТИКА

Есть и работодатели, которые предоставили статистически неправдоподобные данные. Примерно 50 отчитавшихся заявили о нулевых различиях как в средней, так и в медианной суммах оплаты труда, что крайне маловероятно. Еще шестеро привели такие показатели, которые предполагают, что средняя оплата труда мужчин и женщин является отрицательной, что невозможно.

Почти 500 заявителей меняли данные, в том числе компания Hugo Boss сделала это трижды.

Власти особо подчеркивают различия между показателями средней и медианной оплаты труда. Первая означает разницу между средним арифметическим показателем для всех женщин и средним арифметическим показателем для всех мужчин в организации. Большой разрыв в этом случае демонстрирует, что наиболее высокооплачиваемые должности занимают в основном мужчины. Многие компании считают это нормой, но правительство хочет изменить отношение общества к высокой доле мужчин на руководящих постах.

Для медианы все работники и работницы ранжируются по оплате, от максимума до минимума, и сравнение производится для двух показателей почасовой оплаты из середины таких рэнкингов.

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