КПВВ "Станица Луганская" на Пасху будет работать в штатном режиме

В течение выходных и праздничных дней 7-9 апреля контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" в одноименном поселке Луганской области будет работать в штатном режиме, сообщается на официальном сайте Луганской областной государственной администрации.

"Пропуск граждан через линию столкновения пограничники Лисичанского отряда будут осуществлять с 7:00 до 18:30", - говорится в сообщении.

При этом в обладминистрации отмечают, что для более комфортного пересечения и обеспечения безопасности граждан на КПВВ украинские пограничники создали дополнительные рабочие места, а также увеличено количество военнослужащих в составе смен пограничных нарядов.